شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح القومي يتزين بصور محمود ياسين في ليلة تأبينه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين المسرح القومي التابع للبيت الفنى للمسرح بصور للفنان الراحل محمود يس تضم أهم مراحل حياته الفنية سواء المسرحية أو السينمائية، وذلك فى حفل تأبينه الذى أقامه المسرح القومي اليوم السبت، تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وقد أعد هذه الصور المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.

يذكر أن حفل تأبين الراحل محمود يس سيبدأ بالعرض المسرحي «الحلم»، من كتابة عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، من إخراج ناصر عبد المنعم، ويليه تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين.

وكان محمود ياسين توفي خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية "نحن لا نزرع الشوك، الباطنية، أنف وثلاث عيون" وشارك فى الأفلام العسكرية مثل "الوفاء العظيم"، "والرصاصة لا تزال فى جيبى".

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها "الدوامة" و"غدًا تتفتح الزهور" و"مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و"أخو البنات" و"اليقين" و"العصيان" و(سوق العصر) و"وعد ومش مكتوب" و"ضد التيار" و"رياح الشرق " و"أبوحنيفة النعمان".