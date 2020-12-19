أول بيان من نقابة المهن الموسيقية عن الحالة الصحية للفنان محمد منير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، السبت، أول بيان عن الحالة الصحية للفنان محمد منير، بعد أنباء عن نقلة إلى المستشفى.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها، أن محمد منير بصحة جيدة ويتواجد حالياً في منزله وليس في المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوص الطبية.



وأوضحت النقابة المصرية أن أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن على حالته الصحية.

وقال هاني شاكر إن منير أبلغه بأن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد، وأن الأطباء أوصوه بالراحة فقط، وأنه غادر المستشفى على الفور، عائدا إلى منزله، بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.



ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل.

