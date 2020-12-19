شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بوسنى عن "مجزرة سربرنيتشا" يحصد جائزة فى مهرجان فرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "كوو فاديس، عايدة؟" بجائزة "السهم الكريستال" في الدورة الـ12 لمهرجان "فيستيفال يزارك" في فرنسا، وهو الفيلم الروائي الخامس للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش ويتحدث عن مجزرة سربرنيتشا، حيث تدور أحداثه حول قيام القوات الصربية إبان الحرب الأهلية في يوجوسلافيا السابقة عام 1995 بإعدام أكثر من ثمانية 8 آلاف في البوسنة، حسبما ذكرت قناة " francetvinfo" الفرنسية.

كما حصل الفيلم ذاته، على جائزة الجمهور بمهرجان البندقية السينمائي حيث تم عرضه في افتتاح المسابقة الرسمية للمهرجان بشهر سبتمبر الماضي، وقد حصلت المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش البالغة من العمر 45 عاما، على جائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين عام 2006 عن فيلمها "غربافيتسا، لاند أوف ماي دريمز".

وفيلم "كوو فاديس، عايدة؟" يسرد قصة عايدة وهي مترجمة فورية كانت تعمل مع قوات حفظ السلام الهولندية في يوليو 1995، حينما أعدمت قوات صرب البوسنة نحو 8 آلاف مسلم، ويتحدث الفيلم عن كيفية استغلال الصرب ضعف القوات الدولية حينها.



فوز فيلم عن مجزرة سربرنيتشا في مهرجان فني فرنسي

ويأتي ذلك بعد مرور 25 عامًا على مجزرة سربرنيتشا التي راح ضحيتها 8 آلاف مسلم على يد قوات صرب البوسنة، حيث تحيي البوسنة والهرسك ذكرى هذه المجزرة المؤلمة والبشعة التي وقعت فى11 يوليو من العام 1995.



لقطة من فيلم عن مجزرة سربرنيتشا

ففي 11 يوليو 1995، استولت الوحدات الصربية البوسنية على مدينة سريبرينيتشا في البوسنة والهرسك، وفى أقل من أسبوعين، قتلت قواتهم بشكل منهجي أكثر من 8000 بوسني (مسلمون بوسنيون) - وهو أسوأ عمل من أعمال القتل الجماعي على الأراضي الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأخبر راتكو ملاديتش، قائد الوحدات الصربية البوسنية، المدنيين المذعورين ألا يخافوا عندما بدأت القوات المجزرة البشعة، إذ إنهم لم يتوقفوا لمدة 10 أيام. ولم تتدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تم تسليحها بشكل خفيف.