شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم حطموا بعبع زوج الأم.. المهندس أراد كتابة ابنة شويكار باسمه من شدة حبه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يرتبط لقب "زوج الأم" فى الأذهان بمشاعر القسوة والعنف والتعذيب، وهى الصورة التى رسختها بعض الحوادث أو الأعمال الفنية، والكثير من الشخصيات التى نراها أو نسمع عنها فى الواقع، ولكن يبقى دائمًا الخير والحنان والاحتواء والعديد من الصفات الطيبة فى كثير من الناس، فلا يتغيرون ولا يبدلون هذه الصفات حتى وإن أصبح أى منهم يوماً زوج أم بحكم الظروف.

وهناك عدد من نجوم الفن وضعتهم الظروف الاجتماعية فى موقع زوج الأم، فأعطى كل منهم نموذجًا حيًا للإنسانية بكل معانيها التى لا يغيرها أى ظرف أو موقع يوضع فيه الإنسان، وكانوا خير مثال لتحطيم بعبع زوج الأم والصورة التقليدية الراسخة عنه فى الأذهان، وقدموا صورة مثالية لمن يعوض أبناء زوجته عن حنان وعطف الأب.

وكان الفنان الكبير فؤاد المهندس خير مثال لزوج الأم، لابنة زوجته الكبيرة شويكار وهو ما عبرت عنه منة الجواهرجى ابنة الفنانة الكبيرة فى حوار لليوم السابع متحدثة عن عطف وحنان المهندس عليها لتعويضها عن حنان والدها الذى توفى وعمرها لا يتجاوز العامين، تاركًا شويكار أرملة فى سن 18 عامًا.

وأشارت منة الجواهرجى إلى أن والدتها والفنان فؤاد المهندس تزوجا وهى فى عمر 4 سنوات ونصف السنة، وأنه هو الذى رباها وعلمها وعوضها عن حنان الأب.

وأكدت منة الجواهرجى أن الفنان فؤاد المهندس كان يعاملها هى وابنيه محمد وأحمد كأشقاء، بل كان يميزها فى المعاملة كإبنة وحيدة بين ولدين.

وتابعت: "كان بيوصلنا فى الامتحانات ويستنانا لحد ما نخلص علشان يطمن علينا، وعلمنا الصلاة والصيام ونحن أطفال، وكان يحرص أشد الحرص على الطقوس والعادات الدينية والاجتماعية، فكان يصمم على أن نشهد ذبح الأضحية فى عيد الأضحى".

وكشفت ابنة شويكار عن مفاجأة مؤكدة أن عمو فؤاد نسى أنها ليست ابنته، واكتشف ذلك حين ذهب ليقدم لها فى الجامعة، قائلة: "كنت عاوزة أدخل كلية الإعلام وكان مجموعى ينقص عن الدرجات المطلوبة بدرجة ونصف، وكان هو موظف فى الجامعة، وعلى صداقة برئيسها، وكان القانون يمنح أبناء الموظفين بالجامعة الحق فى استثناء 5 درجات".

وتابعت: "ذهب معى عمو فؤاد لرئيس الجامعة وقال له أريد منح درجات الاستثناء لابنتى منة، فوافق رئيس الجامعة، ولكنه حين رأى شهادتى اكتشف أن الاسم مختلف، وقال لعمو فؤاد مينفعش دى بنت مدام شويكار مش بنتك".

وأكدت منة الجواهرجى أن عمو فؤاد شعر بالصدمة وقتها، قائلة: "حزن حزنا شديدا لدرجة أنه صمم أن يغير شهادتى ليكتبنى باسمه، ولكن والدتى رفضت حرصا على مشاعر أسرة أبى الذين كانوا على ود وصلة طيبة معى".

ومن شدة حب الفنان فؤاد المهندس لابنة زوجته اقتبس من كلامها معه فى عدد من الأعمال الفنية الهامة، فسمى الفوازير الشهيرة التى قام ببطولتها لأكثر من 10 سنوات" عمو فؤاد" كما كانت تناديه، وأضاف لسيناريو مسلسل "عيون" كلمة حبيبى التى كانت تناديه بها ، ليجعل الفنانة شيرين التى قامت بدور ابنته فى المسلسل تناديه بها طوال المسلسل.