شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يكشف عن مفاجأة جديدة بالتعاون مع المخرج جمال عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب محمد رشاد، عن مفاجأة جديدة لجمهوره ومتابعيه، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع المخرج جمال عبد الحميد، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهرا فيها وهما يستعدان لعمل جديد لم يكشف عنه رشاد، وكتب قائلاً: "أسطورة من أساطير الإخراج، أستاذ جمال عبد الحميد، والله الموفق والمستعان.. دعواتكم".

وكانت قد شهدت الفترة الماضية، حالة كبيرة من الجدل أثارتها مى حلمى مؤخرًا خلال الساعات الماضية بعدما تحدثت للمرة الأولى عن طلاقها من المغنى محمد رشاد الذى فضل عدم الرد بدوره، حين قال إن الله حليم ستار في فيديو أكد فيه تفضيله عدم الرد، مؤكدًا أنه لن يظل صامتًا حالة استمر استفزازه.

رشاد ومن خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر كتب تغريدة مؤخرًا قال فيها: "المعاملة بالمثل أمر صعب جدًا فالأصل غلاب مهما حدث".



محمد رشاد

وتحدثت الإعلامية مى حلمى لأول مرة يوم الأربعاء الماضى، عن تفاصيل وأسباب انفصالها عن الفنان محمد رشاد، وشاركت متابعيها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام" الكثير من التفاصيل، مؤكدة أنها اختارت الصمت لشهور ولكنها فى ظل ما تتعرض له من اتهامات وضغوط قررت الخروج عن صمتها قائلة: "من سنتين بدأت حياتى تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحى وعمرى ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتى الشخصية"، مشيرة إلى أن الطلاق تجربة صعبة وكذلك تجربة الخيانة من أقرب الناس.

وأضافت، "الطلاق تجربة صعبة على أى ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد ليك صعبة، بتكلم عن الست ازاي بتفقد أمان ومصداقية وثقة في الناس اللي حواليها، إزاى الناس بتقدر تتخلى فى ثانية وتبيع وتنسى دي حاجة تالتة بقى، على ما أعتقد كنت محتاجة أحكى الكلام ده عشان أحس أنى خلاص صافية".

وبعد حديثها بدقائق رد محمد رشاد عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا.. والسكوت مش ضعف ولكن اتقى شر الحليم إذا غضب"، كما شارك جمهوره بفيديو عبر خاصية "ستوري" يقول به، "مكنتش عاوز أعلق ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللى اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار.. ولكن للصبر حدود"، مؤكدا أنه سيتحدث إذا استمر استفزازه، مؤكدا أنه يصله الكثير من الكلام ويطالبونه بالرد ولكنه ملتزم الصمت حتى الوقت الحالى.