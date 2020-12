شكرا لقرائتكم خبر عن إيمينيم يعتذر لريهانا فى أغنية جديدة بسبب انحيازه لصديقها السابق كريس براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر المطرب العالمي إيمينيم في أغنية جديدة للفنانة الأمريكية ريهانا من دعمه ومساندته صديقها السابق كريس براون، الذي اعتدى عليها في عام 2009، حيث أطلق هذه الأغنية ضمن ألبومه الجديد "Music to Be Murdered By"، حسبما ذكرت مجلة "people" الأمريكية.

ووجه المغني الأمريكي إيمينيم في أغنيته التي حملت اسم "Zeus – زيوس" رسالة إلى النجمة ريهانا قائلاً: "وأعتذر من صميم قلبي لريهانا عن تلك الأغنية التي تسربت. أنا آسف، ريه، لم أكن أقصد أن أسبب لك الحزن". حيث قصد أغنية عمرها 10 سنوات تسربت في العام 2019 قال فيها إنه يقف إلى جانب كريس براون حينما اعتدى على ريهانا في العام 2009.

وصدر ألبوم مغني الراب الأمريكي بعنوان "ميوزك تو بي موردرد باي سايد بي"، يوم الجمعة الماضي، بينما قال المتحدث باسم النجم العالمي إيمينيم: "إنه تسريب لشيء يزيد عمره عن عشرة سنوات. بعدما سجله إيمينيم، ألغاه وأعاد كتابته".

وكانت كلمات إيمينيم ملفتة لانتباه جماهيره، حيث تعاونت ريهانا وإيمينيم في العديد من المشاريع الفنية على مر السنين وحطتا المركز الأول على مخطط بيلبورد لأغاني الراب في عام 2010 لأغنيتهما "Love the Way You Lie".

وفي وقت سابق، اعترف كريس براون بالذنب في اعتدائه على النجمة ريهانا في العام 2009، وقد وضع تحت المراقبة لمدة 5 سنوات كما أُمر بخدمة مجتمعية.