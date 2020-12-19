بعد وعكته الصحية.. نادية الجندي تبعث رسالة لمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة نادية الجندي رسالة للكينج محمد منير بعد وعكته الصحية الأخيرة.
نشرت "الجندي" صورة لمنير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" ألف ألف سلامة علي الكينج، صديقي العزيز محمد منير، ربنا يشفيك يارب، ويقومك بالسلامة لجمهورك الكبير، تمنياتي لك بالشفاء العاجل ودوام الصحة، ومبروك على ألبومك الجديد".
وتعرض الكينج محمد منير منذ أيام لوعكة صحية، وانتهى من إجراء الفحوصات الطبية، التي خضع لها خلال تواجده في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.
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