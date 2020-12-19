راجي ماجد يكشف (تفاصيل) مشاركة فيلم الشيطان الأخضر بمهرجان العين الإماراتي

يشارك مدير التصوير راجي ماجد بفيلم "الشيطان الأخضر"، وذلك ضمن مسابقة "أصنع فيلمك في زمن الكورونا"، بـ مهرجان العين السينمائي الدولي.

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راجي ماجد : فكرة فيلم الشيطان الأخضر استغرقت وقت طويل

ومن جانبه قال مدير تصوير الفيلم، راجي ماجد، الذي يعمل بشركة "In Harmony " للإنتاج الفني، أن فكرة الفيلم أستغرقت وقت طويل حتى تظهر للنور وذلك بسبب الإنتاج الذاتي للعمل وأعمال الجرافيك الكبيرة التي سيراها الجمهور، لافتًا

إلى أنه يسعى لعدة أهداف أبرزها أن يشارك فيلم مصري بإنتاج ذاتي في مهرجان العين.

وتابع "ماجد" حديثه قائلًا : "بالإضافة إلى ذلك تحقيق أحلامنا كصناع للأعمال السينمائية خارج مصر، كما تمني ان ينال الفيلم إعجاب الكثيرين وأنهم خلال الفترة المقبلة سوف يقدموا عملًا سينمائيا جديدًا بمصر.

تفاصيل فيلم الشيطان الاخضر

وتدور قصة الفيلم حول من مجموعه المواقف الواقعيه التي حدثت خلال بداية انتشار

موجة فيروس كوفيد 19، وتجتمع هذه المواقف مع قصة خيالية تتجسد فيها الكورونا بصورة طفلة صغيرة مخيفة ،وتستعرض الاحداث مدي الحقد والانانية الذي يكنه بعض المصابين بفيرس كوفيد 19 من اخفاء اصابتهم بغرض نقل العدوي للمزيد من الاشخاص، وتم تصنيف الفيلم ضمن أفلام الرعب.

"الشيطان الأخضر" قصة وسيناريو وحوار ماريان حنا، مدير التصوير راجي ماجد ،مهندس الصوت عماد عزيز ،بوستر ماتيو كيرلس، اخراج مينا عدلي، وشارك في بطولته كل من كاي سامح ،اسلام غزولي، كرستينا عياد، اميرة مصطفي، مروه خطاب، ماريان مدحت ، رانيا اسماعيل، رانيا اشرف، محمود شتله، ماجدة صفوت، جيهان العربي، توماس سامح، ليلي اسلام.