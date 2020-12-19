صورة ترامب وميلانيا بزي موحد تشعل مواقع التواصل

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دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
بعد خيبة الأمل الكبيرة التي أصابت الرئيس الأمريكي دونالد، قرر ترامب وزوجته ميلانيا لفت الأنظار بارتداء زي واحد، ليشعلا مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت ميلانيا على حسابها الشخصي صورة تجمعها بترامب، وهما يرتديان بدلة رسمية سوداء، أمام زينة لأعياد الميلاد “الكريسماس”، حسب ما أشارت صحيفة “مترو” البريطانية.
تعتبر هذه الصورة الأخيرة لترامب بمناسبة أعياد الميلاد في البيت الأبيض، حيث من المقرر مغادرته للبيت الأبيض الشهر المقبل، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح جو بايدن.
وكتبت ميلانيا على حسابها تعليقا على الصورة: “أعياد ميلاد سعيدة من الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب”.
وتظهر الصورة، التي التقطتها المصورة الرسمية للبيت الأبيض أندريا هانكس، الزوجان ترامب وهما يقفان على سلالم مغطاة بالسجاد الأحمر، تحت أوراق الشجر الخضراء الاحتفالية المزينة بأغصان من التوت وأقماع الصنوبر والأضواء البيضاء، وفقا للصحيفة.
ومن المقرر أن يغادر الرئيس ترامب وزوجته منزلهما في واشنطن العاصمة بحلول 20 يناير ، عندما يتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
وبالرغم من الهزيمة في الانتخابات، بدا ترامب سعيدا في الصورة، حيث اعتلى وجهه ابتسامة عريضة، ومثلها لميلانيا.
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