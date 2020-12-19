“نبأ رائع”.. أسطورة البيتلز مكارتني: سأكون من أوائل الحاصلين على لقاح كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية اليوم الجمعة، أن مغني فريق البيتلز السابق الشهير بول مكارتني تعهّد بأن يكون من أوائل مشاهير العالم الذين يتلقون لقاح كوفيد-19.

وسيكون مكارتني (78 عاماً) ضمن الشريحة الثالثة من المؤهلين لتلقي اللقاح ضمن الفئة العمرية التي تجاوزت 75 عاماً، وعبّر عن اعتقاده أن اللقاح يكفل لبريطانيا سبيلا للخروج من الأجواء الكئيبة لجائحة كوفيد-19.

وقال خلال مقابلة أجرتها معه الصحيفة: “اللقاح سيخرجنا من هذا. اعتقد أننا سنجتاز الأمر و(توفر) اللقاح نبأ رائع، سأحصل عليه فور السماح لي”.

وذكر مكارتني أنه متحمس للعودة إلى خشبة المسرح في أقرب وقت ممكن بعد إلغاء مهرجان غلاستونبري هذا العام.