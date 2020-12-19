وعد تعود إلى الشاشة.. برنامج من ستين حلقة

متابعة بتجــــــــرد: عبر قناة SBC السعودية التي أطلت عبرها الإعلامية لجين عمران، تستعد الفنانة السعودية وعد لبرنامج حواري جديد يبث عبر القناة ويستضيف مجموعة من الفنانين والمشاهير المؤثرين.

صبغة البرنامج الحواري الجديد تميل إلى برامج الـ”توك شو” ويجري التحضير لتصويره ضمن مسرح مخصص للبرنامج في العاصمة السعودية الرياض وعبر ديكور ضخم التكلفة.

فيما يشكل عودة للبرامج التي تتضمن الجمهور خاصة بعد أزمة كورونا التي عطلت معظم الإنتاجات التلفزيونية عام 2020.

ويبدو أن فترة البرنامج ستمتد إلى أشهر عدة، حيث من المقرر أن يضم البرنامج أكثر من 60 حلقة سيتم تسجيلها قريباً وعرضها عبر الشاشة الفضائية.

وعام 2009 كانت وعد أطلت في التجربة الأولى في هذا السياق مع البرامج الحوارية، واستضافت عدداً من النجوم عبر برنامج “ليالي السمر” الذي عُرض على قناة أبو ظبي.