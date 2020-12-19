بعد دخوله المستشفى.. محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم الكبير محمد منير أنه قد استعاد نشاطه بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى بسبب مروره بحالة إجهاد بدني بسبب المجهود الكبير الذي بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد “باب الجمال”.

وقال محمد منير: “تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وأدرك وأعلم أنها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنة الجميع أنني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد “باب الجمال” الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل”.

وكان نجم مسرح مصر أوس أوس، قد نشر عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة تجمعه بمحمد منير وأبطال “مسرح مصر” علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفي، بعد زيارتهم له بالمستشفى، وعلق عليها بقوله: “الكينج زى الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، فى انتظار الألبوم الجديد فى رأس السنه يا ملك”.

جدير بالذكر أن الفنان محمد منير دخل أحد المستشفيات الخاصة، بسبب وعكة صحية استلزمت تواجده في وحدة رعاية المخ والأعصاب لإجراء العديد من التحاليل والفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بتعب وإجهاد، وشبه شلل في إحدى قدميه، ولم يتمكن من الحركة واستدعى فريقه المساعد وعلى الفور نقل إلى المستشفى.

وكان من المفترض أن يسافر محمد منير قبل فترة إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية مع طبيبه المعالج، وذلك بعد إجرائه جراحة في مفصل الحوض أدت إلى إلغاء عدداً من حفلاته كان أهمها حفل الأوبرا المصرية الذي لم يعلن عن موعد إقامته حتى الآن.