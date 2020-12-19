فيلم بوسني عن مجزرة سريبرينيتسا يفوز بجائزة مهرجان "فيستيفال ديزارك" الفرنسي

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غرونوبل: فاز فيلم "كو فاديس، عايدة؟" وهو الخامس للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش عن مجزرة سريبرينيتسا، بجائزة "السهم الكريستال" في الدورة الثانية عشرة لمهرجان "فيستيفال يزارك" في فرنسا مساء الجمعة المخصص منذ العام 2009 لتشجيع السينما الأوروبية المستقلة.

كذلك مًنِحَت جائزة الجمهور لهذا الفيلم الدرامي التاريخي الذي عرض في أيلول/سبتمبر الفائت في افتتاح المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي.

ويتناول "كو فاديس، عايدة؟" قصة عايدة، وهي مترجمة فورية كانت تعمل مع قوات حفظ السلام الهولندية يوم 11 تموز/يوليو 1995 حين أعدمت قوات صرب البوسنة أكثر من ثمانية آلاف رجل وصبي مسلم. ويبيّن الفيلم كيفية استغلال الصرب ضعف القوات الدولية.

وسبق للمخرجة البالغة الخامسة والأربعين أن فازت بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين عام 2006 عن فيلم "غربافيتسا، لاند أوف ماي دريمز".

وكان الأوكراني فالنتين فاسيانوفيتش حصل على "السهم الكريستال" في مهرجان "فيستيفال ديزارك" عام 2019 عن فيلمه "أتلانتس".

وأعطيت جائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلم "ذا ويلر بوي"، أول شريط روائي طويل للمخرج الروسي فيليب يوريف. وكانت اللجنة برئاسة الممثلة والمخرجة الفرنسية زابو بريتمان وضمت الممثلين الفرنسيين نيكولا موري وفينسان ماكيني والمخرجة الفرنسية صوفي لوتورنور والملحن الفرنسي التونسي أمين بوحافة.

ويحكي الفيلم قصة صائد حيتان في مضيق بيرينغ يدعى ليشكا انطلق في رحلة للعثور على امرأة قابلها عبر موقع إلكتروني للمحادثة بعد وصول الإنترنت إلى قريته الصغيرة.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة للمجرية ناتاشا ستورك عن دورها في "بريبريشنز تو بي توغيذر فور إيه أنّون بيريود أوف تايم " للمخرجة المجرية ليلي هورفات.

كذلك أعطيت جائزة تمثيل جماعية لممثلين هواة من عائلة غاباريه مندوزا، هم أبطال فيلم"لاست ديز أوف سبرينغ" للمخرجة الألمانية الإسبانية إيزابيل لامبرتي.

ويقام المهرجان هذه السنة افتراضياً بسبب الأزمة الصحية، ويستمر إلى 26 كانون الأول/ديسمبر. وقال المنظمون في بيان إن نحو 40 ألف مستخدم حضروا إلى الآن العروض المدرجة ضمن برنامج المهرجان.

وستعرض أفلام مختارة من برنامج المهرجان في شبكة تضم 70 دار سينما فرنسية، ما أن تعاود فتح أبوابها.

أما "قرية الصناعة السينمائية" التي درج المهرجان على تنظيمها وتجمع العاملين في القطاع، فتقام في باريس في 20 و21 كانون الثاني/يناير، وعبر الإنترنت في 22 منه.