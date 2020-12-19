تعرف على موعد عرض فيلم "حظر تجول" في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان أحمد مجدي عن موعد عرض فيلم "حظر تجول" في السينمات. ونشر مجدي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له من الفيلم، وعلق "فيلم حظر تجول ابتداء من الأربعاء 30 ديسمبر في دور العرض". فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.

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