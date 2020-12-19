الأربعاء.. طرح فيلم "ريما" بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم "ريما" طرحه بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل في مصر، ويوم الخميس بدول الخليج العربي والعراق والأردن.

يأتي طرح فيلم"ريما" تزامنا مع احتفالات موسم رأس السنة وأعياد الكريسماس.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة "ريما" التي تدرك ما لا يعرفه الآخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل أبطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى "ريما".

فيلم"ريما" بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.