محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كرم مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورته الإستثنائية الـ 31 هذا العام، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون.
وقال مخيون، في كلمته على المسرح: "لا أستطيع أن أعرب عن فرحتي وسعادتي بهذا التكريم في بلد أبو القاسم الشابي ورضا الباهي وغيرهم.. تونس هي التي أشعلت شرارة الربيع العربي، وها نحن هنا في (أيام قرطاج السينمائية 31) نحاول أن نجعل الحياة تستمر، ونتحدى المرض والجهل والتعصب بالفن".
وأضاف، أن تقديره لهذا المهرجان، وتكريمه بمهرجان أيام قرطاج.. تقدير كبير جدًا يفوق كل المهرجانات والجمعيات المصرية التي تلقى منها تكريمات، وذلك بسبب عراقة مهرجان "قرطاج" وأصالته.
وتضم قائمة المكرمين في مهرجان أيام قرطاج السينمائية العام الحالي، كل من سلمى بكار والتونسي عبداللطيف بن عمار والموريتاني ميد هوندو.
ويشارك في الدورة 31 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبرالجاري، أكثر من 120 فيلمًا محليًا وأجنبيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عبدالعزيز مخيون عن تكريمه في تونس: "يفوق كل التكريمات التي تلقيتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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