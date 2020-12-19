علا الشيخ لـ"الخليج 365": فخورة بتجربة السينما الفلسطينية في السنوات العشرة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الناقد الفلسطينية علا الشيخ، إن شهادتها مجروحة في السينما الفلسطينية، لافتة أنها كانت ضمن أعضاء لجنة اختيار الفيلم الذي سيمثل فلسطين في النسخة الجديدة من "الأوسكار"، وكانت المنافسة بين 3 أفلام: "غزة مونامور"، "بين الجنة والأرض" و"200 متر".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وقع اختيارنا على فيلم (غزة مونامور) ليمثل فلسطين، والأردن اختارت فيلم (200 متر) ممثلًا عنها، إحنا والأردن بنعتبر حالنا نفس البلد، امتداد واحد، كتير مبسوطة بهذه التجربة".

وأضافت علا "السينما الفلسطينية قدرت تثبت أقدامها هذا العام، والتجارب الثلاثة لشباب، بينهم من يخوض تجربته الأولى مع الفيلم الطويل، فخورة بالتجربة الفلسطينية بشكل عام في السنوات العشرة الأخيرة، استطاعت أن تثبت أقدامها وتوصل الرسالة بطريقة كتير ذكية، كتير أفلام وصلت للأوسكار للتنافس النهائي".

وعن مشاركتها مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم النقاد العرب للفيلم الأوروبي، والتي أعلنت عن جائزتها في الدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قالت علا: "عمليا كنا 57 ناقدا عربيا من أقطار متنوعة، بسبب كوفيد 19 كان فيه كتير صعوبة يشوفوا الأفلام وقت عروضها في المهرجانات السينمائية، اللي كتير منها أغلق أبوابه هذا العام، قدرنا نوصل للائحة من 9 أفلام وبعدين 3 أفلام واخترنا الفيلم الفائز undine".

وعن رأيها في الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قالت "كانت دورة استثنائية بخياراتها لبرمجة الأفلام، سعيدة لنوعية الأفلام اللي بيشوفها الشعب المصري، والناس اللي قدرت توصل لمهرجان القاهرة، خيارات مميزة"، لافتة أنها كانت عضوًا أيضًا في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد، مضيفة "القاهرة جميلة ودائمًا سباقة في احتواء المشهد السينمائي، ودعمه عربيا".