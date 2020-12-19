شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مسلسل "لؤلؤ" تحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بيومين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" التى تحمل نفس الاسم وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل، أكثر من 2.4 مليون مشاهدة عبر موقع "فيس بوك"، منذ طرحها قبل يومين، والمسلسل مقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى، ليكون العمل الجديد للقناة بعد اقتراب نهاية عرض مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين الذى تعرض حلقاته الأخيرة حاليًا.



اغنية لؤلؤ

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

ويشارك المطرب والملحن هيثم نبيل في تقديم 14 أغنية من ألحانه ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، وذلك حسبما أكد نبيل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن كل الأغاني من ألحانه وأغنيتين من كلماته، و 6 من كلمات سارة سعيد، وأغنيتين من كلمات كريم سامى، و3 من كلمات أسامة محرز، وأغنية من كلمات منصور محمد، ويتولى توزيع الأغاني نادر حمدي.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.