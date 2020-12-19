شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم المبدئى لمسلسل عمرو دياب بتوقيع إبراهيم عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن "المسيرة" هو اسم مبدئي لمسلسل النجم الكبير عمرو دياب، الذي يكتبه الكاتب إبراهيم عيسى، والذي يتحدث عن تاريخ الهضبة عمرو دياب، منذ بدايته الفنية، حتى صعود نجمه في أنحاء العالم، حيث يخضع الاسم للتغيير خلال الانتهاء من كتابة كل تفاصيله.

كانت قد دخلت الجهة المنتجة لمسلسل النجم عمرو دياب الأيام الماضية، فى مفاوضات رسمية مع الكاتب إبراهيم عيسى، لإسناد مهمة كتابة حلقات السيرة الذاتية للهضبة، حيث إن عيسى بدأ بالفعل فى رسم الخطوط العريضة للسيرة الذاتية خاصة رحلة صعود دياب منذ أن جاء من مدينة بورسعيد حتى أصبح واحدًا من أيقونات الغناء فى العالم العربى .

ومن المقرر أن تصل حلقات المسلسل إلى 15 حلقة، تبدأ خطوطها بمجيء الهضبة إلى قاهرة المعز عام 1982، وسعيه وراء حلمه الغنائى، مرورًا برحلته الغنائية والسينمائية، وجولاته الأوروبية، والجوائز التى حصدها خلال مشواره الفنى، فضلاً عن حفلاته فى القاهرة التى تعد من أضخم الحفلات فى الشرق الأوسط والعالم العربى.

وجاء اختيار إبراهيم عيسى لكتابة السيرة الذاتية للهضبة التى ستتحول إلى عمل درامى، بناء على خبرته فى عالم الكتابة، بالإضافة إلى نجاحه فى تقديم أشكال وشخصيات درامية الفترة الماضية، وكان أبرزها فيلم "الضيف" وآخرها فيلم "صاحب المقام".

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس العالمية عن خوضها لتقديم السيرة الذاتية للنجم عمرو دياب، مشيرة إلى أنه سيكون عملًا يحمل طابعًا موسيقيًا ويستند إلى خبرة ومشوار "الهضبة"، الذى يمتد لأكثر من 30 عامًا، وباعتباره الفنان الأفضل مبيعًا فى الشرق الأوسط، والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزيك أوورد" و6 جوائز أفريكان ميوزيك أوورد.