شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بقصة شعر مختلفة فى كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "خلينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية لطيفة، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بها بإطلالة جديدة وقصة ولون شعر مختلفة، وذلك في كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خليني"، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الفل.. من كواليس تصوير كليب خليني"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، كما أبدت عدد من النجمات إعجابهن بالإطلالة ومنها الفنانة جومانا مراد، والفنانة أروى جودة.



لطيفة

وليست هذه المرة هى الأولى التي تنشر فيها المطربة التونسية لطيفة، من كواليس كليب "خليني"، ففي وقت سابق، نشرت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورًا وهى ترتدي فستانًا باللون الأسود وتظهر أمام إحدى المرايات وهي في كامل أناقتها بعد خضوعها للمكياج في تصوير الكليب، معلقة "خلين يخليني من هالعيشة يزيني، من كواليس تصوير الكليب".



لطيفة

وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام، وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.

كما سبق وأحيت المطربة التونسية لطيفة الذكرى الثامنة لوفاة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي الذى رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012، أى بعد ها بحوالى 6 أيام، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" لأغنيتها: "في الذكرى الثامنة لوفاة العظيم الراحل عمارالشريعي ألف رحمة ونور على روحك.. مكانك فاضي مفتقداك في حياتي بشكل كبير".