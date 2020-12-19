(تفاصيل) حفل عرائس الملك محمد منير في ساقية الصاوي

تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة، مساء الخميس 31 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً على مسرح الحكمة.
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ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائسالتى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار "New Year يعنى منير".
تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوي، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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