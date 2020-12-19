أمير كرارة يواصل تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"

يواصل النجم أمير كرارة تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن يتناول العمل في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد

داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "الإختيار" الذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي، يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017

أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.