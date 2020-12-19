سامح بسيوني لـ أحمد خالد موسى: شرفت ورأيك أسعدنا

حرص المخرج أحمد خالد موسى حضور أحد فعاليات الدورة الخامسة لـ مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي (التجربة الأولى) برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
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ووجه الفنان سامح بسيوني، مدير المهرجان، رسالة شكر للمخرج أحمد خالد موسى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتبت "بسيوني" عبر صفحته قائلًا : "شرفنا اليوم في بروفةحفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الدورة الخامسة المخرج السينمائي الكبير استاذ احمد خالد موسي نورت وشرفت يا استاذ ورأيك أسعدنا جميعا في انتظار تشريفكم بأذن الله .. الحمد لله ولاحول ولاقوة إلا بالله".
وكان انطلق حفل الافتتاح الاثنين الماضي بتكريم الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، كما تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن
يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.
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