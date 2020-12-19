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آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 12:29 مساءً
حنان ترك
بعد سنوات عدة من الغياب عن الظهور في الشاشات والسينما، تعود النجمة المصرية المعتزلة حنان ترك إلى العمل في الدراما، وذلك بعد مطالبات كثيرة من جمهورها بالعودة إلى التمثيل وتقديم اعمال جديدة.
وفي التفاصيل، تعود الفنانة المصرية، حنان ترك، إلى الدراما من جديد، من خلال مسلسل سيتم عرضه في موسم رمضان 2021 المقبل، والذي يعتبر أول عودة لها بعد غياب دام لسنوات طويلة.
ونشرت صفحة برنامج “عرب وود”، على “إنستغرام”، صورة جديدة للفنانة المصرية المعتزلة حنان الترك، أثناء وجودها في أحد الاستوديوهات، وهي تدبلج صوتها على حلقات مسلسل الأطفال “نونة الشعنونة” المرتقب عرضه في رمضان 2020.
وكان الظهور المتكرر للفنانة المعتزلة حنان ترك، أثار على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الجدل، حيث طرح الكثيرون تساؤلات حول أسباب هذا الظهور المفاجئ بعد نشرها العديد من الصور الخاصة بها وأبنائها.
وفسر البعض هذا الظهور المفاجئ برغبة حنان في العودة إلى التمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزالها العمل الفني الذي حققت خلاله نجاحا وشهرة كبيرة، وأن هذه الصور ما هي إلا محاولة جس نبض الجمهور في قرار العودة.
يذكر أن آخر أفلام حنان ترك، كان فيلم “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت خلاله دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا، وكانت وفاة زميلها علاء ولي الدين في عام 2003، حدثًا جللا في حياتها، حيث كانت تشاركه آخر أفلامه الذي لم يكتمل “عربي تعريفة”، وظلت في صراع مع نفسها لشهور طويلة، وكانت تفكر طوال الوقت فيه كيف كان معها في لحظة وكيف رحل هكذا دون أي أسباب، وظلت في حيرة من أمرها حتى اتخذت قرار الاعتزال الأول وارتدت الحجاب في عام 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الاعتزال … حنان ترك تعود بعمل جديد في رمضان 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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