شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث سير: أنا الحمد لله زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة لقاء الخميسى لحادث سير، حيث نشرت صورة لسيارتها توضح آثار التصادم بها، وعلقت عليها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل"، كما وجهت رسالة لمتابعيها وجمهورها لطمأنتهم عليها قائلة: "شكرا لكل أصدقائي اللي بعتوا واتطمنوا وسألوا عليا ربنا يخليكم ليا يا رب وانتو الكنز الحقيقي، أنا الحمد لله زى الفل".



لقاء



لقاء الخميسى

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، كانت قد أعلنت مؤخرا عن سلبية اختبار فيروس كورونا "كوفيد - 19" التى أجرته عقب العودة من الجونة، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".

من ناحية أخري، كانت قد نشرت الفنانة لقاء الخميسى على صفحتها "الفيس بوك" تغريدة تشير أنها حررت محضر ضد أحد الأشخاص بسبب الإساءة لها وزوجها وعلقت قائلة: تم عمل محضر محرر في هذا الكائن وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله وإن شاء الله هايبقى عبرة لمن يعتبر هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف.

وتعد النجمة لقاء الخميسى من أكثر الفنانات تفاعلا على إنستجرام، حيث تشارك يومياً جمهورها ومتابعيها أكثر من صورة من حياتها الشخصية إذا كانت صورمن الطفولة أو صورمع نجلها، كما دائما تسترجع ذكريات رحلاتها خارج البلاد بأكثر من صورة، وأيضا تنشر صور لها مع زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة فى المناسبات العامة وأيضا صور خلال العطلة الصيفية، حيث تعد الفنانة لقاء الخميسى من أبرز نجمات جيلها التى تتفاعل بكثرة على إنستجرام وتحظى بشعبية كبيرة وسط متابعيها و جمهورها .