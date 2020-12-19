شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أشهر من الغياب بخسارة فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب فى صورة جديدة لها متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أشهر من غيابها عن جمهورها عقب قرارها مقاطعة السوشيال ميديا، بخسارة واضحة فى وزنها، وذلك بعد آخر ظهور لها بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب فى أغسطس الماضى بعد شائعات مشاجرتهما وانفصالهما، والتي جاءت أهم التعليقات عليها وقتها خاصة بوزن شيرين الزائد.



شيرين عبد الوهاب

وكانت قد انتشرت مؤخرا عدد من الأخبار التي تزعم انفصال المطربة شيرين عبد الوهاب من زوجها المطرب حسام حبيب وتدخل حبيب في أمورها المالية، وهذه ليست المرة الأولي التي تنتشر فيها تلك الأخبار، لذلك أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا لتوضح حقيقة الأخبار المنشورة حولها، وجاء في البيان: " تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدًا بمعاملات المالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما".

كما طالبت شيرين من الإعلام أن لا ينساق وراء من يروج للشائعات والخوض في سيرتها علي المستوي الفني والشخصي، وكانت قد نفت شيرين عبد الوهاب خبر الانفصال وغردت علي توتير بـ "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تخرج فيها شائعات ضد الفنانين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب تفيد بطلاقهما، وانفصالهما، حيث ظهرت من قبل نفس الشائعة، وحرصت شيرين على نفيها، وكذلك الفنان المقرب من الزوجين أحمد سعد.