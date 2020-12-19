"مثلي الأعلى" .. هذا ما قالته ملك أحمد زاهر عن يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، رسالة للفنانة القديرة يسرا، عقب لقاء جمعهما مؤخرًا.

ونشرت ملك، صورة تجمعها مع يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أُتيحت لي الفرصة اليوم للقاء مثلي الأعلى.. أجمل امرأة في العالم كله، وأعظم ممثلة، يسرا.. إني أحبك كثيرًا".

وتنتظر ملك أحمد زاهر، عرض مسلسلها الدرامي الجديد "لؤلؤ" يوم 27 ديسمبر، على قناة "On"، كما تشارك أيضًا في دراما رمضان المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" الذي تدور أحداثه في أجواء صعيدية، من بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم.