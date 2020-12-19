تدشين منتدي "الثقافة والإبداع" بمركز الإبداع الفني

تنطلق في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر، بسينما مركز الإبداع الفني (بساحة الأوبرا)، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أولي فعاليات (منتدي الثقافة والإبداع).

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تأتي الجلسة الأولي لهذا الشهر، والتى تقام تحت عنوان " نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، ويتحدث فيها

كل من الأساتذة: محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، ويديرها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى.

وصرح الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن هذا المنتدى يأتى فى إطار التطوير الدائم لأنشطة وفعاليات الصندوق، وأضاف أنه سيقام بشكل دورى فى الاحد الثالث من كل شهر، ويركز على القضايا الثقافية والفنية

والفكرية والإبداعية وربطها باالحظة الراهنة، وكذلك المساهمة الفعالة فى استراتيجية مصر ٢٠٣٠، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، أن هناك العديد من الأفكار التى يشهدها الموسم الأول لهذا المنتدى، منها إلقاء الضوء على رموز الوطن بشكل عميق، يتناسب مع عطاء هذه الشخصية، وأضاف أن المنتدى يتخذ أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة، الحفلات الفنية والمعارض التشكيلية، مشيرا إلى أن المنتدي لن تقتصر فعالياته علي القاهرة وستمتد إلى المحافظات.