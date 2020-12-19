شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ونرمين الفقى ينضمان لـ"النمر" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان بيومى فؤاد والفنانة نيرمين الفقى لقائمة أبطال مسلسل "النمر"، من بطولة محمد عادل إمام، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وتم التعاقد معهما بشكل رسمى، ويواصل فريق العمل اختيار باقى الأبطال على أن يتم إبرام التعاقدات معهم بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير نهاية الشهر الجارى فى الديكورات الخاصة بالمسلسل.

وتم ترشيح الفنانة هنا الزاهد للمشاركة فى المسلسل، لتقف أمام محمد إمام وتجسد دور البطولة النسائية لأول مرو معه فى عمل درامى ويتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "النمر"، تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، انتاج شركة سينرجى، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدم الثلاثى مسلسل "هوجان" العام قبل الماضى.

يشار إلى أن نيرمين الفقى تشارك فى مسلسل "لؤلؤ"، ، وتقوم ببطولته الفنانة مى عمر ويشاركها فى بطولة العمل كل من كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، المسلسل من قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال محمد إمام مسلسل "هوجان"، وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.