متابع يهاجم أيمن بهجت قمر :"أفلام بتبوظ أول لما بسمع إنها تأليفه".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شن أحد متابعي الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، هجوما عليه، بعد إعلانه عن مشروعه السينمائي الجديد "أهل الكهف".

ورد أيمن بهجت قمر، عليه، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏‎فعلا زي.. آسف على الإزعاج واكس لارج، وابن القنصل، ومن ٣٠ سنة.. كلها أفلام فاشلة.. عموماً يا سيدي رأيك ويحترم.. بس رأي قاسي".

وجاء في الرسالة التي وجهها المتابع لأيمن بهجت قمر : "‏أفكار أفلام تحس إنها حلوة، بتبوظ أول لما بسمع إنها تأليف أيمن بهجت قمر".

فيلم "أهل الكهف"من تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، منهم: خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبد الوهاب.