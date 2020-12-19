- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
شن أحد متابعي الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، هجوما عليه، بعد إعلانه عن مشروعه السينمائي الجديد "أهل الكهف".
ورد أيمن بهجت قمر، عليه، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "فعلا زي.. آسف على الإزعاج واكس لارج، وابن القنصل، ومن ٣٠ سنة.. كلها أفلام فاشلة.. عموماً يا سيدي رأيك ويحترم.. بس رأي قاسي".
وجاء في الرسالة التي وجهها المتابع لأيمن بهجت قمر : "أفكار أفلام تحس إنها حلوة، بتبوظ أول لما بسمع إنها تأليف أيمن بهجت قمر".
فيلم "أهل الكهف"من تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، منهم: خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبد الوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر متابع يهاجم أيمن بهجت قمر :"أفلام بتبوظ أول لما بسمع إنها تأليفه".. والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.