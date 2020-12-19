بعد جائزة"دير جيست".. يوسف الشريف يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان يوسف الشريف، الشكر لجمهوره، بعد حصده جائزة التميز في "دير جيست" عن مسلسله الدرامي "النهاية".

وكتب الشريف، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏الحمدلله.. جايزة دير جيست عن مسلسل النهاية.. ده بفضل ربنا وبسببكوا انتوا وبسبب دعمكم.. بجد شكراً جداً، وأتمنى دايماً أبقى عند حسن ظنكم".

مسلسل "النهاية" بطولة: يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي و محمد العمروسي، سارة عادل، فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي.