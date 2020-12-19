محمود حميدة: احتقرت التمثيل وكرهت مزاجية أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث الفنان المصري محمود حميدة، عن طفولته وصعوده في مجال الفن، خلال استضافته في برنامج "السيرة" على قناة (DMC) المصرية.

وقال حميدة خلال البرنامج الذي تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، إن كلمة "جحش" أول كلمة نطق بها وعمره 5 شهور، إذ كانت عمته زينب تحمله وتقف به أمام "حوش البهائم"، وتشير للجحش الصغير وتردد اسمه، حتى نطق هذه الكلمة قبل أن ينطق "بابا وماما".

وأضاف حميدة: "تمنيت أن أكون تاجرا مثل جدي، وبالفعل نزلت سوق المواشي وعمري 11 عاما، وكانت كلمتي مسموعة، ولا يجرؤ أحد على ردها، واختلفت مع والدي ما يقرب من 4 سنوات وأنفقت كل ما جمعته من التجارة عندا في والدي، حتى أنه كان يشعر بالإحراج كلما ذكر اسمي".

وواصل حميدة حديثه عن مرحلة البدايات قائلا: "في السابق كنت أحتقر التمثيل وعندما اكتشفت غلطتي كنت أول ممثل عربي يكتب في بطاقته مهنة ممثل".

وعن علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي أوضح أن أول بطولاته على شاشة السينما كانت مناصفة مع أحمد زكي، وأنه لا يحب مزاجيته لأنه كان وحيدا ويقطع الصلة بينه وبين أي شخص عمدا، ورغم ذلك كانت علاقتهما مستمرة.

يذكر أن آخر أعمال محمود حميدة على شاشة السينما فيلم "الغسالة" الذى عرض مؤخرا، بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي.