شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتعاون مع عزيز الشافعى ومحمد رحيم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز النجم أحمد سعد عددا من الأغانى الجديدة يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم عزيز الشافعى ومحمد رحيم وأحمد عادل ومحمد عاطف، وينوى طرح كل أغنية على حدة.كان النجم أحمد سعد قد طرح أغنية "يا بخته"، مع أمير الغناء العربى هانى شاكر، من كلمات أحمد ابراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة.

وكان النجم أحمد سعد قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "يابخته" التى تجمعه بالنجم هانى شاكر مفاجأة للجميع وتحمل طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن ويراهن عليها فى مشواره الغنائى، خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر.

وأضاف سعد أنه متحمس جدا للتعاون مع هانى شاكر مشيرا أن ردود أفعال البرومو فاقت توقعاته حتى الآن ويتمنى أن تنال الأغنية اعجاب جمهوره .

وكان النجم أحمد سعد، قد أحيا حفله الغنائى مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، وبحضور كامل العدد، وحضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وقدّم وصلته الطربية التى أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

وكان ضمن الحضور الفنان عمرو سعد شقيق أحمد والمخرج عمر زهران وكان اللافت للنظر التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية خاصة مع التواجد الكبير من محبى المطرب المتميز.

وقدم أحمد سعد، باقة من أجمل أغانى التراث، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه المميزة، منها: "يا مصر مين يقدر عليكى"، "على حسب وداد"، "سألت نفسى"، "العشم"، "لأجل النبى"، أهوه ده اللى صار"، بالإضافة إلى "بحبك يا صاحبى" من مسلسل يونس ولد فضه، "ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، "الجدعنة"، "يا تمر حنة"، وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات الجمهور .