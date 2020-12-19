شكرا لقرائتكم خبر عن 160 ألف دولار إيرادات فيلم Freaky فى الإمارات رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم الرعب الكوميدي Freaky في دور العرض بالإمارات، حيث وصلت إلى 160 ألف دولار، وذلك رغم وضع كورونا وما فرضه من قيود على السينمات، وهو فيلم الرعب الكوميدى الذى تدور أحداث الفيلم بعد تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أنه يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة فى جسد القاتل للأبد.
الفيلم أمريكى، وهو من إخراج كريستوفر لاندون وبطولة فينس فون، كاثرين نيوتن، كاتي فينيران وألان راك وعرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر الجاري. آخر أعمال فينس فون كان فيلمه the binge الذي يدور في عالم تم تجريم شرب المخدرات والكحول فيه، يجد الجميع المتنفس في يوم الشراهة، وهو اليوم الوحيد في العام الذي يُسمح لهم بتناول الكحول وجميع أنواع المواد المخدرة.
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