تراند اليوم : تعرف علي- نجوم بالفن “كورونا” كتبت مشهدهم الأخير بـ 2020.. شاهد

العالم ينتظر أن ينتهي عام 2020 ويرحل غير مأسوف عليه بعد أن حصدت جائحة كورونا أرواح مئات الآلاف وفي القلب منهم فنانون محبوبون.

و بالسطور التالية نسلط الضوء على أبرز الفنانين الذي رحلوا عن عالمنا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

1. رجاء الجداوي

فنانة وعارضة أزياء مصرية، ولدت في عام ١٩٣٤ بمحافظة الإسماعيلية، وكانت من أهم عارضات الأزياء بين بنات جيلها، واتجهت إلى عالم الفن ١٩٥٨ لامتلاكها الموهبة التي تؤهلها للعبور لوجدان الجمهور.

قدَّمت الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، وانتهت رحلة عطائها بعد إصابتها بفيروس كورونا ورحليها عن عمر ناهز 82 عاماً.

2. محمود الإدريسي

مطرب مغربي ولد بمدينة الرباط عام ١٩٤٨ وصعد سلم النجومية عام ١٩٦٤ بأغنيات تتميز بالطابع الوطني والرومانسي. وهب حياته للفن حتى توفي عن عمر يناهز ٧٢ عاما.

وعرف الراحل بمجموعة من الأغاني التي لايزال يرددها محبوه من قبيل “ساعة سعيدة” “محال ينساك البال” و”اصبر يا قلبي” وغيرها من الأعمال التي عززت المخزون الفني المغربي.

3. مروان محفوظ

مغني وممثل لبناني ولد عام ١٩٤٢، وكان عاشقاً للطرب والفن منذ الطفولة، وتعاون مع الفنان وديع الصافي، وجسَّد العديد من الأدوار المسرحية والسينمائية تاركاً في قلوب الجماهير بصمة لا تنسى.

ويعد المطرب الراحل أحد أبرز الفنانين اللبنانيين، بالإضافة لعمله لسنين طويلة مع الأخوين رحباني وفيروز.

4. مانو ديبانجو

مطرب وعازف كاميروني، ولد عام ١٩٣٣، وكان عازفاً محترفاً على آلة “ساكسفون”.

دق أبواب العالمية عام ١٩٧٢ بعد طرحه أغنية “سول ماكوسا”، التي كانت سبباً في نجوميته، إذ غناها أكثر من مطرب أشهرهم مايكل جاكسون.

5. مارك بلوم

فنان أمريكي، ولد عام ١٩٥٠ في ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة، وقدم أكثر من ٨٠ عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 69 عاماً.

6. جون براين

براين، الفائز بجائزة جرامي، أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي وكتاب الأغاني إبان حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وعُرف بصوته القوي وروحه المرحة. وتميز براين بكلماته المؤثرة والغاضبة والكوميدية.

7. المطرب الريفي جو ديفي

مطرب وملحن أمريكي حصل علي جائزة “جرامي” وأطلق العديد من الأغاني الناجحة خلال التسعينيات من أبرزها “بيك أب مان” و”بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس (إف آي داي)” و”جون دير جرين”، وتوفي عن عمر يناهز 61 عاماً.

8. فايق عزب

فنان مصري ولد في محافظة الإسماعيلية عام ١٩٤٣، وسطع نجمه في التلفزيون أكثر من السينما والمسرح.

وكان صاحب أدوار صغيرة لكنها مؤثرة جعلت منه نجماً في أفلام كبار الفنانين مثل عادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد زكي.

9. أندرو جاك

رحل في أبريل/نيسان عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا، ويعد واحداً من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلى مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم “بات مان الجديد” و”حرب النجوم” و”ملك الخواتم”.

10. طوني موسى

من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني عام 1974 من خلال المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في سبتمبر/أيلول 1985.

قدم طوني موسى أعمالًا مسرحية خلال مسيرته الفنية منها “عودة الغائب” و”انكسر الحيط” و”مات وما تاب” و”الناس اللي في السما الثامنة” و”عندما تغيب الزوجات” و”عشاق” و”الفخ”.

كما شارك طوني في عدة أعمال منها “الدمعة الحمراء” و”فوزية” و”رجال وضباب” و”انتقام” و”جدار الزمان” و”شيما” و”وداعًا زمن الصمت” و”بقايا دموع” و”باب الحارة”.

11. لوسيا بوسي

صر فيروس كورونا على الفنانة وملكة جمال إيطاليا عام 1947، لوسيا بوسي، إذ تدهورت حالتها الصحية نتيجة الإصابة بالفيروس في 25 مارس/آذار، ورحلت عن عمر ناهز 89 عاماً.

12. هيلاري هيث

منتجة وممثلة بريطانية، رحلت في 30 مارس/آذار بسبب مضاعفات فيروس كورونا وتركت حزناً كبيراً في قلوب محبيها.

13. كين شيمورا

اشتهر الممثل الكوميدي الياباني بتقديم العديد من الأعمال التلفزيونية، وكان يستعد لتصوير أول بطولة سينمائية “إله السينما” وفارق الحياة قبل يحقق حلمه بالعمل في السينما.

14. آلين جارفيلد

يحتوى سجل الممثل الأمريكي آلين جارفيلد على 100 فيلم، وفي أبريل/نيسان الماضي رحل عن عمر ناهز 80 عاماً بعد معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

شارك الراحل في العديد من الأفلام بينها بطولة فيلم “Beverly Hills Cop II” كما شارك في المسلسل التلفزيوني “Nashville”.

15. جاي بينيديكت

ولد جاي بينيديكت في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكنه انتقل إلى أوروبا في ستينيات القرن الماضي، وأمضى معظم حياته العملية في المملكة المتحدة.

ونال جاي بينيديكت شهرته كونه أحد أبطال المسلسل التلفزيوني “إمرديل”، إلى جانب مشاركته في أفلام شهيرة وناجحة، منها “ذا دارك نايت رايسز” للمخرج كريستوفر نولان من إنتاج 2012،

وهو الفصل الأخير من مشوار البطل “باتمان”، إلى جانب فيلم الخيال العلمي “Aliens” إنتاج 1986 ومن إخراج جيمس كاميرون.

