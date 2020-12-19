سينرجى تحصد جائزة أفضل مسلسل عن "البرنس" من دير جيست

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم المنتج الفنى فتحى إسماعيل جائزة أفضل مسلسل عن "البرنس" من مؤسسة دير جيست لعام 2020، فيما حصد أحمد سعد جائزة أفضل تتر مسلسل عن "البرنس".

وحصد المخرج محمد سامى جائزة أفضل مخرج وسيناريست عن مسلسل "البرنس"، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، وأهدى جائزته إلى ابنته "تايا"، والمؤلف أيمن بهجت قمر، وحصدت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جائزة عن دورها في مسلسل "الفتوة".

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42، كما كرمت الإعلامى نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي.

وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامى صبرى الذى قدم فى بداية الحفل أغنية "حياتي مش تمام"، وقام ماجد حسنى رئيس دير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

وحضرت الفنانة جومانا مراد، الفنان خالد النبوى، رامى صبرى، الفنان محمود عبد المغنى، أحمد شيبة، المخرج محمد سامى، كابتن حازم إمام، الإعلامي سيف زاهر، على السجادة الحمراء فى حفل دير جيست.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.