شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا أفضل ممثلة دراما و"خيانة عهد" أفضل مسلسل من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت النجمة الكبيرة يسرا جائزة أفضل ممثلة في الدراما من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠، عن مسلسل "خيانة عهد"، وهو المسلسل أيضا الذي حصد جائزة أفضل مسلسل وتسلمها المنتج جمال العدل.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور، ومن المقرر ان يتك منح الحوائز للنجوم خلال الحفل.

وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، بأغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، واهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.