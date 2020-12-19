شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض أفضل ممثلة شابة وليلي أحمد زاهر أفضل ممثلة صاعدة من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر جائزة أفضل ممثلة صاعدة، من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠، وحصدت الفنانة جميلة عوض جائزة أفضل ممثلة شابة في السينما.

وحصد المؤلف أيمن بهجت قمر جائزة أفضل مؤلف من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠، وحصد الملحن مدين جائزة أفضل ملحن، وحصد المطرب محمد عباس جائزة أفضل مطرب شاب من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠، وحصدت رنا سماحة جائزة أفضل مطربة شابة.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور، ومن المقرر ان يتك منح الحوائز للنجوم خلال الحفل.

وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، بأغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، واهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



