شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من صفية العمرى بعد عرض فيلمها "كان لك معايا".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة القديرة صفية العمرى، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من العرض الخاص لعرض فيلمها "كان لك معايا"، للمخرجة روجينا بسالي وبطولة النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها من الاحتفالية.

وكتبت العمرى على الصورة التي نشرتها"شكرا لكل النجوم اللي شرفوني في العرض الخاص لفيلمي "كان لك معايا"، تجربة جديدة أضيفها الي تاريخي السينمائي و اتمني إنه يعجبكم".

كما شاركت العمرى، عبر الاستوري الشخصي له بمقاطع فيديو من كواليس العرض الخاص، الذي كان من أبرز حضوره النجمة إلهام شاهين وهالة صدقي وأشرف زكي وعزوز عادل، ومن جانبها قالت إلهام شاهين بعد عرض الفيلم إنها سعيدة بعودة صفية العمري للشاشة مبدية أعجابها بالفيلم وحرصها علي حضور العرض.

وكان أخر أعمال بسالي هو الفيلم التسجيلى "حكاية سناء"، والفيلم مدته 60 دقيقة، ويتناول قصة حياة الراحلة الكبيرة (سناء جميل)، وشهادات المقربين منها من الفنانين والشخصيات العامة، وهو الفيلم الذي حصل على دعم إنتاجى من المركز القومى للسينما، وقام بتصويره بسام إبراهيم ، مهندس الصوت جاسر خورشيد وموسيقى هيثم الخميسى.



الهام شاهين في العرض الخاص