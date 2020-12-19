شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: أنا أول من كتب مهنته فى البطاقة الشخصية "ممثل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميده ، كنت كسبت الكثير من الأموال وكان عمرى لم يتخطى الخمسة عشر عاما ولكنى قررت أن اصرفها كلها على البنات والفسخ وذلك نكاية فى والدى ، وعندما دخلت الجامعة كان والدى كثيرا مايتحدث عنى فقررت أن أجعله يخجل أن ينطق إسمى فى مجالسه فأقدمت على عمل الكثير من الأشياء التى تعد " فضايح" ولكنه لم يحاسبنى يوما .

وأضاف الفنان محمود حميدة أثنا لقاءه فى برنامج السيرة التى تقدمه الاعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC ، أحببت سهير زوجتى وعمرى خمس سنوات وأنتقل هذا الحب لسن المراهقة ولكنها تركتنى بسبب كثرة علاقاتى بالبنات وتزوجنا وأنا فى الجامعة حيث كنت ذاهب مع والدتى لأخطب أختها لأخى وكنت أتخذت قرار بعدم الزواج ولكن بمجرد أن رأيتها شعرت أنها الوحيدة التى من الممكن أن تتزوجني .

وكشف الفنان محمود حميده أنه كان يحتقر الفن لفترة كبيرة ولم يكتشف ذلك إلا فى سن الاربعين وحينها كتبت مهنتى فى البطاقة " ممثل " وكنت أول من يكتب مهنته هكذا فى البطاقة ، وقد عملت كراقص وهذا نتيجة إحتقار الفنون التى نصيغ لها دعاية أخلاقية وهمية ثم نستخدمها ككناية لإحتقار المجتمع للفنون .

وأكد الفنان محمود حميده أنه لا يندم على أى فعل أقترفته طالما أتيته ، وتابع أحترفت التمثيل عام ٩٠ وكان اول عمل سينمائى هو فيلم الامبراطور وقد رشحنى له فايز غالى وكانت فرصة كبيرة مع أحمد زكى ولكننى لم أكن أحب مزاجيته ولأنه عاش عمره وحيد كان محتفظ بذلك ، وأكد أن أخوته سلفين وقد أختاروا العودة للماضى والعيش فى القرن السابع الميلادى ومقتنعين ان تلك هى الحياة الصحيحة وانا مختلف معهم فى الرأى ولكن لا يوجد بيننا مشاحنات حول الموضوع .