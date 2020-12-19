أمير المصري: صدفة جمعتني بعمر الشريف كانت سبب تمثيلي مع محمد هنيدي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال النجم العالمي أمير المصري، إنه ولد في شارع البحر الأعظم بالجيزة، ولكن أصوله من حي شبرا، ورغم ذلك عاش حياته في إنجلترا، ودرس علم نفس الجريمة قبل دراسة التمثيل.

وكشف المصري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عبر فضائية cbc، عن تفاصيل مشاركته بدور "رمزي" في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي عام 2008، قائلا: "أستاذ هنيدي بيحب الارتجال، ولما جالي الدور قالي سيبك من الورق إحنا هنتصرف مع بعض كده، أنا عايزك أنت كده بسلطاتك ببابا غنوجك".

أضاف: "أستاذ هنيدي بيحب يرفع اللي قدامه، بيحب يلمع اللي قدامه فعلا، وأنا أخدت الدور بالحظ، بابا كان في فرنسا وقابل هناك صدفة الأستاذ عمر الشريف، قالي تعالى بقى، وسألته إزاي أوصل لهوليوود، وسألته لأنه مثل أعلى بالنسبالي، قالي لازم تبدأ في بلدك، واداني الدعوة بتاعته لحضور العرض الخاص لفيلم (حسن ومرقص) في فرنسا".

تابع: "في عرض الفيلم كنت قاعد جنب أستاذ يوسف معاطي، قالي إنه محتاج شاب بيعرف إنجليزي شقي يعمل دور (رمزي)، وروحت عملت أول بروفة تمثيل في حياتي واتقبلت وقدّمت الدور".

وفاز الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، مؤخرا بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.