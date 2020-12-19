شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الأسود" أفضل فيلم ومحمود كامل أفضل مخرج من دير جيست لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة مني زكي جائزة أفضل فيلم، من حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020، وحصد مخرج الفيلم محمود كامل جائزة أفضل مخرج سينما.

وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، بأغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



