شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية: محمد عبدالوهاب قالى صوتك حلو حافظ عليه وبليغ حمدى كان بيحبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الكبير أحمد عدوية: "إننى كنت فى استديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وإنه يحب أغنية خضر العطار منى". وأضاف عدوية خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدا وألحانه رائعة وأنا أعشقه جدا، ولحن ليا أكتر من أغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج وأغنية حزينة اسمها القمر مسافر". وقالت زوجته: "إن عدوية غنى لى يا اختى سملتين من ألحان بليغ حمدى فى حفل الخطوبة بتاعنا، كما أهدانى يا بنت الحتة والدور الأولانى وأغنية أخرى".

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