لميس الحديدى تحصد جائزة أفضل إعلامية عن برنامج "كلمة أخيرة" من دير جيست

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الاعلامية الكبيرة لميس الحديدي جائزة أفضل اعلامية في حفل توزيع جوائز دير جيست لعام ٢٠٢٠، وذلك عن برنامج كلمة اخيرة المذاع على قناة on.

وحصد عدد من النجوم الشباب علي جائزة أفضل منثلين شباب في الدراما هم، خالد أنور، أحمد داش، ليلي أحمد زاهر، دنيا ماهر

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42، كما كرمت الإعلامى نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي.

وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامى صبرى الذى قدم فى بداية الحفل أغنية "حياتي مش تمام"، وقام ماجد حسنى رئيس دير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

وحضرت الفنانة جومانا مراد، الفنان خالد النبوى، رامى صبرى، الفنان محمود عبد المغنى، أحمد شيبة، المخرج محمد سامى، كابتن حازم إمام، الإعلامي سيف زاهر، على السجادة الحمراء فى حفل دير جيست.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.