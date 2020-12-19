شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تشدو بأشهر أغانيها لأول مرة بأوبرا دمنهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أمسية فنية رائعة، استضافت دار أوبرا دمنهور، مساء الجمعة، المطربة حنان ماضى وفرقتها الموسيقية لأول مرة لتقديم باقة من أشهر أغانيها التى تألقت بها خلال مشوارها الحافل.

وقدمت صاحبة الصوت الدافئ، عددا من الأغانى العاطفية والدرامية الشهيرة مثل "ليلة عشق وشباك قديم وإسكندرية والمال والبنون واللقاء الثانى وشدى الضفاير"، وغيرها من الأغانى التى لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور المتعطش لسماع أغانيها.

يذكر أن الفنانة حنان ماضى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989، وحققت شهرة كبيرة خلال فترة التسعينيات.

كانت بداية تألقها الفنى مع تتر مسلسل "اللقاء الثانى" وعرفها الجمهور أيضا من خلال تتر مسلسل "المال والبنون" وساهمت مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن في تقديم 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"إحساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.

كما قدمت حنان ماضى، عددا من مقدمات المسلسلات الدرامية ومنها الوشاح الأبيض، البحار مندى، حكاوى طرح البحر، قصة الأمس، آسيا، ألف ليلة و ليلة، الوسية، بجانب بعض الاغاني المنفردة التي لاقت نجاحًا كبيرًا مثل "شدي الضفاير، امبارح كان، البنت اللي سهرانة".

الفرقة الموسيقة

حنان ماضى فى أوبرا دمنهور

جانب من الحفل

حنان ماضى تقدم باقة من أروع أغانيها