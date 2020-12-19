بكاء وانفعال.. زوجة عدوية ترد على شائعة تعرضه لاعتداء جنسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفت السيدة "نوسة" زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، ما تردد عن فقدان زوجها لرجولته نتيجة حادث شهير تعرض له أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن لديها أوراق رسمية تُثبت ذلك ستنشرها للرأي العام.

أضافت زوجة عدوية، خلال حوارهما مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة"، أنه تعرض لمحاولة قتل آنذاك، عن طريق وضع مخدر له، نتيجة الغيرة منه، متابعة: "سرقوا منه ساعته الألماظ، و2000 دولار و5000 فرنك".

تابعت بانفعال باكية: "جاله حالة نفسية بعد ما طلع إشاعة أنه تعرض لاعتداء جنسي، وأنا معرفش مين اللي طلع الإشاعة دي"، لافتة إلى أن 3 محاميين كبار سيرفعون دعاوى قضائية على كل من روّج لتلك الشائعة، لرد حق الفنان الكبير وزوجته وأولاده.