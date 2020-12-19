مصطفى شعبان أنيق ودوللي شاهين جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: سارة درزاوي نشرت الفنانة سارة درزاوي صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة رومانسية رفقة خطيبها. دولي شاهين نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف من منطقة الصدر. مصطفى شعبان الفنانة مصطفى شعبان شارك جمهوره عبر "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها بإطلالة أنيقة ممزوجة بين الكاجوال والكلاسيك. ندى بسيوني أمام الفنانة ندى بسيوني فحرصت على مشاركة جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة. دنيا بطمة وشاركت الفنانة دنيا بطمة جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة شتوية، مرتدية "ترنج" رياضي. عمرو سلامة المخرج عمرو سلامة نشر صورة له أيضًا عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيك أثناء خضوعه لإحدى جلسات التصوير. نور شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة الفنان خالد سليم وعلقت: "أخويا اللي بعزه". هدى المفتي ونشرت هدى المفتي صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية "سويت شيريت من الترتر اللامع" وبنطال أحمر اللون. ريهام أيمن وشاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة مرتدية فستان سورايه باللون الأسود. بوسي شلبي ظهرت المذيعة بوسي شلبي بإطلالة جذابة و"نيو لوك" مختلف في صورة جديدة شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام".

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