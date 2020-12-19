"كلهم مصطفى أبو حجر".. نصيحة مي حلمي للفتيات حينما يتعرضن للخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الإعلامية مي حلمي، مساء الجمعة، رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن للخيانة.

وكتبت مي حلمي، عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، "نصيحة مني يا بنات، الطبيعي لما تكتشفي خيانة اللي قدامك شرديلو كده كده مش هيطلعك بجناحات وبتطيري".

واستعانت بصورة للفنان تامر حسني، وعلّقت: "بصوت تامر حسني (أنا خنتك امبارح وقلبي مش مسامح).. كلهم مصطفى أبو حجر".

وكانت مي حلمي، تحدثت عن تجربة طلاقها من الفنان محمد رشاد، في مقطع فيديو نشرته عبر "استوري إنستجرام"، وقالت خلاله: "آخر سنتين من عمري، حاسة إن حياتي سداح مداح للكل، ومن أقرب الناس ليا، وأنا كنت دايما بحاول أبعد حياتي الشخصية عن الناس وماكنتش أعرف إن السوشيال ميديا كده".

وأضافت: "اتفاجئت بالسوشيال ميديا، يعني لما نرجع للفيديو اللي كنت بدعم فيه بيتي وبقف في ضهر شريك حياتي، اتاخد ضدي في النهاية، أول مرة أقول الكلام ده، بس تجربة الطلاق تجربة مريرة جدًا، وصعبة جدًا والكلام عنها مش سهل، الخيانة كمان صعبة والغدر صعب".

فيما رد محمد رشاد عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "أنا لحد دلوقتي ساكت وكافي خيري شري ومش بجيب سيرة حد؛ لأن تربيتي وأخلاقي ما تسمحش إني أرد على حد سواء كان كويس أو وحش في حياتي، كل تجربة اتعلمت منها ومافتحتش عنها كلام ولو فيه حد حاول يشوه سمعتي ويتكلم عني بطريقة مش كويسة وعاوز إني أرد عليه بنفس الطريقة بتاعته، أنا استحملت حاجات كتير وسكت، وإن الله حليم ستار".

