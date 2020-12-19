شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد عدوية: محدش يعرف يقلده غير محمد ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زوجة النجم الكبير أحمد عدوية، أثناء استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، إن الكثير يحاولون تقليد عدوية، ولا يوجد أى شخص يستطيع تقليد النجم الكبير أحمد عدوية باستثناء ابنه محمد عدوية لأنه واخد نفس طبقة صوته".

وأكد النجم أحمد عدوية أنه تعلم من شارع محمد على فى أواخر الستينيات الصدق والحنان والحنية عندما كان يغنى فيه.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على الحياة: "أحب استماع الموال من نجوم كتير زى سيد مكاوى وعبده الاسكندرانى. مؤكدا: "أحب الاستماع أيضا إلى صوت محمد محيى وحكيم الذى أعتبره أخويا وابن بلدى في الصعيد".