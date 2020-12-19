شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية: أحب الاستماع إلى مواويل سيد مكاوى وعبده الإسكندرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد عدوية أنه تعلم من شارع محمد على فى أواخر الستينيات الصدق والحنان والحنية عندما كان يغنى فيه. وأضاف عدوية، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على الحياة: "أحب استماع الموال من نجوم كتير زى سيد مكاوى وعبده الإسكندرانى"، وقدم عدوية أول أغنية فى البرنامج وكانت "يابنت السلطان".

وأضاف عدوية: "بحب الاستماع أيضا إلى صوت محمد محيى وحكيم، الذى اعتبره اخويا وابن بلدى في الصعيد".

ويكشف أحمد عدوية لأول مرة عن الحادث الذى تعرض له، واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التى هزت الرأى العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته، كما تكشف زوجته ما لا يعرفه أحد عن لحظات الخيانة التى عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسدياً بعد أن برأته من كل الشائعات التى أطلقت عليه.

وكان عمرو الليثى فدم حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" يوم السبت الماضى، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، واستضاف فى الحلقة هشام جمال وفريق وندرز لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، للحديث عن فريق وندرز كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوى الهمم ومن أين جاءت الفكرة.